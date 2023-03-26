Основатель ЧВК прокомментировал путаницу вокруг разговора продюсера Пригожина с российским сенатором
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал отличия между собой и российским продюсером Евгением Пригожиным. Якобы скандальный телефонный разговор последнего с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым опубликовали на Украине.
В связи с этим Евгений Пригожин заявил, что ничего не знал о ситуации, в которую попал его однофамилец. Он также рекомендовал обращать внимания на их отличия, которые можно услышать в разговоре.
«Во-первых, он Иосиф (Пригожин, российский продюсер - прим. НСН). Во-вторых, он человек достаточно дерзкий, агрессивный и вспыльчивый по своей натуре – в шоу-бизнесе так принято. А я - человек очень спокойный, вдумчивый и не агрессивный. Поэтому в будущем, если вы слышите яркую, экспансивную речь (это я в том числе для наших зарубежных товарищей, так сказать, говорю), это – 100 процентов – похоже на Иосифа Пригожина. Если мягкий человек, спокойный голос – это я, Евгений Пригожин», – приводит комментарий основателя ЧВК «Вагнер» его пресс-служба в Telegram-канале.
Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал аудиозапись якобы телефонного звонка продюсера с российским бизнесменом Фархадом Ахмедовым» с критикой российской власти. Он указал, что в настоящее время «технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу».
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