Путин заявил о цели найти и покарать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы найти и покарать виновных трагедии в Одессе в мае 2014 года.

В своем обращении к россиянам он указал на то, что имена виновных в случившемся известны. По его словам, «будет сделано все», чтобы предать их суда.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» - организации, запрещенной в Росси - и так называемой «самообороны майдана» организовали нападение на палаточный городок на Куликовом поле, где жители Одессы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, которое радикалы подожгли. Тогда, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

