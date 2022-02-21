Путин заявил о цели найти и покарать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы найти и покарать виновных трагедии в Одессе в мае 2014 года.
В своем обращении к россиянам он указал на то, что имена виновных в случившемся известны. По его словам, «будет сделано все», чтобы предать их суда.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» - организации, запрещенной в Росси - и так называемой «самообороны майдана» организовали нападение на палаточный городок на Куликовом поле, где жители Одессы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.
Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, которое радикалы подожгли. Тогда, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР
- Курсы доллара и евро резко возросли на фоне обращения Путина
- Путин заявил о цели найти и покарать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году
- Путин: Выгода для украинского бюджета за счет льгот от РФ составила $250 млрд
- Путин: Современная Украина была полностью создана Россией
- Путин выступает с обращением к россиянам
- Кустурица станет главным режиссером Театра российской армии
- Макрон созвал Совет по вопросам обороны Франции из-за ситуации на Украине
- Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне готовности РФ признать ДНР и ЛНР
- Кремль: Путин сообщил о намерении подписать указ о признании ЛНР и ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru