«Обрушит все вокруг!»: РЭБ назвали чрезмерно мощным оружием против беспилотников
Проблему беспилотников решат не РЭБ или «глушилки», а идентификация БПЛА, отличающая своих от чужих, сказал в эфире НСН Глеб Бабинцев.
Бесконтрольное применение серьезных средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) против беспилотников принесет больше вреда, чем пользы, заявил в интервью НСН генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что в России производятся недорогие средства борьбы с БПЛА, которые может закупить и поставить на свои объекты «каждая уважающая себя корпорация».
«Во-первых, средства РЭБ это тоже оружие, и бесконтрольное их применение принесет еще больше ущерба, чем от квадрика с камерой или даже с опасным грузом. Он с этим грузом уже долетел и все равно упадет. Включение такой системы обрушит работу всех радиоэлектронных систем вокруг. У кого-то замолчит телефон, остановится кардиостимулятор, а может и пилотируемая машина рухнет – опасный, в общем, сценарий. Ни установка глушилок на крышах зданий, ни установка более серьезных средств РЭБ не решит задачу защиты от беспилотника, долетевшего с территории врага, или локальной попытки противоправного применения», - сказал Бабинцев.
По его мнению, проблема заключается в сложности идентификации беспилотников, свой он или чужой.
«Беспилотник с "той" стороны вообще не должен долетать, он должен сниматься задолго до приближения к инфраструктуре. Не снимают, потому что не видят, свой он или чужой. Ждут до последнего. Будет требование по оснащению средствами идентификации – уже ситуация станет более контролируемая. Нужно видеть, кто летит, куда летит и иметь канал обратной связи, – все это обязательно должно быть киберзащищено. И вот, если летит необорудованный или не отвечает, – снимать на подлете», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, другой эксперт НСН предположил, что Андрей Картаполов говорил о системах «антидрон».
«Скорее всего, это так называемые системы "антидрон", это условное название. Принципиально военные от гражданских систем не сильно отличаются. Есть радиоэлектронное подавление, когда каналы связи отрубаются. Антидроновые системы есть у "Касперского", но, как показала практика, они не всегда работают или не работают вообще. Это показало тестирование в Зеленограде в прошлом году», - рассказал специалист.
28 февраля рядом с газораспределительной станцией в деревне Губастово близ подмосковной Коломны упал беспилотник. По данным СМИ, это был ударно-разведывательный дрон производства Украины, начиненный взрывчаткой.
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