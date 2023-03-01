«Обрушит все вокруг!»: РЭБ назвали чрезмерно мощным оружием против беспилотников

Бесконтрольное применение серьезных средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) против беспилотников принесет больше вреда, чем пользы, заявил в интервью НСН генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что в России производятся недорогие средства борьбы с БПЛА, которые может закупить и поставить на свои объекты «каждая уважающая себя корпорация».