СМИ: Упавший близ Коломны беспилотник был начинен взрывчаткой
Упавший близ подмосковной Коломны беспилотный летательный аппарат был начинен взрывчаткой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Внутри ... обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к РПГ», — рассказал источник.
Накануне беспилотник упал рядом с газораспределительной станцией в деревне Губастово. Никто не пострадал, разрушений нет. По словам главного редактора портала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, аппарат — ударно-разведывательный дрон UJ-22 Airborne, разработанный и произведенный на Украине.
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