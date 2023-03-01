СМИ: Упавший близ Коломны беспилотник был начинен взрывчаткой

«Внутри ... обнаружили две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к РПГ», — рассказал источник.

Накануне беспилотник упал рядом с газораспределительной станцией в деревне Губастово. Никто не пострадал, разрушений нет. По словам главного редактора портала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, аппарат — ударно-разведывательный дрон UJ-22 Airborne, разработанный и произведенный на Украине.

