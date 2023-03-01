В Госдуме предложили компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с беспилотниками

Картаполов отметил, что размеры России такие, что «всегда найдется лазейка, по которой может какой-то беспилотник пролететь». При этом, указал парламентарий, у средств противовоздушной обороны есть свои параметры и ограничения. По словам Картаполова, иностранные разведки знают примерные места размещения сил ПВО и могут запускать дроны, маршрут которых будет обходить эти районы. Депутат в связи с этим призвал Генштаб и командование Воздушно-космических сил «определенным образом задуматься».

«Но есть и другая сторона медали. Понятно, что у нас ... средства противовоздушной обороны сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. Но у нас есть еще масса других важных военных объектов. Это нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, подстанции ... мосты, путепроводы, заводы», — указал Картаполов.

Как отметил парламентарий, на таких объектах можно использовать «достаточно недорогие» средства борьбы с беспилотниками, и их размещением следует заняться самим владельцам точек.

