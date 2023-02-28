«Запустили из России»: Генерал Соболев о беспилотнике в Подмосковье
Обнаруженный в Подмосковье ударный беспилотник не мог долететь с территории Украины, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Упавший в Подмосковье беспилотник был запущен с территории России, его дальность не позволяет пролететь такое большое расстояние, рассказал в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Во вторник утром в районе Коломны упал ударный беспилотник иностранного производства. Он рухнул в ста метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Скорее всего, беспилотник запустили где-то рядом. У него не может быть такой дальности (полета). Как в случае с аэродромом Энгельса – вычислили, откуда. Скорее всего, привезли в машине. В какой-нибудь фуре и приехал», - сказал Соболев.
По мнению генерала, в нынешних реалиях силовикам необходимо ужесточать контроль на пропускных пунктах и совершенствовать систему противовоздушной обороны.
«У нас есть станции, наработки, которые могут вычислить любой беспилотник. Но как всегда денег нет. У нас $251 миллиард вывезли из страны, а вот на разработки, которые требуют небольших денег, - не хватает. Иногда и так бывает», - заключил генерал.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в беседе с НСН назвал причины неуязвимости дронов для противовоздушной обороны.
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