На скорость продвижения российских войск влияют множество факторов — это и необходимость закрепиться на новых рубежах, и погодные условия, и усиление ВСУ, а самое главное — стремление сохранить жизни российских солдат. Об этом НСН заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российские Вооруженные силы в зоне спецоперации России на Украине демонстрируют высокие темпы продвижения в районе Покровска (Красноармейска). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с тем войска ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в районе Великой Новоселки и под Купянском. Марочко указал на то, что на темпы продвижения российских войск в зоне СВО влияют множество факторов, таких, как погода, стремление закрепиться на новых рубежах и необходимость сохранить жизни солдат.