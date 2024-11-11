«Сыты обещаниями»: Марочко оценил «мирный план» Трампа по Украине
Андрей Марочко заявил НСН, что создание демилитаризованной зоны не поможет разрешить конфликт, так как Россия больше не поверит в обещания Киева.
План Дональда Трампа по Украине включает создание демилитаризованной зоны, но Россия сыта подобными обещаниями, заявил НСН военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он подчеркнул, что условия перемирия не должны включать «хотелки» США.
Избранный президентом США Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину в четверг, 7 ноября, и обсудил с ним возможность прекращения конфликта на Украине, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники. СМИ пишут, что план Трампа предполагает заморозку военных действий по линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО на 20 лет. В Кремле информацию о переговорах опровергли, но до этого Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к диалогу. Марочко рассказал о настроениях в ДНР и ЛНР по этому поводу.
«Могу сказать за жителей Донбасса, что они больше всего хотят завершения конфликта. Все хотят стабильного мира, чтобы мы могли развиваться уже в тех условиях, в которых мы находимся, в составе РФ. Но здесь нужно смотреть еще, на каких условиях будет этот мир. Если мы говорим о демилитаризованной зоне, то тут я как активный участник Минского процесса хочу сказать, что новых Минских соглашений нам не нужно. Мы уже сыты этими обещаниями, они оказались фейком и привели к тому, что Россия была вынуждена начать СВО. До этого мы пытались договориться мирно. Поэтому к демилитаризованной зоне мы относимся скептически», - рассказал он.
По его словам, переговоры «на высоких уровнях» точно ведутся, но разговаривать с Москвой с позиции силы больше не получится.
«Не все, что происходит на переговорных площадках, озвучивается публично. Я уверен, что наше руководство прекрасно понимает ситуацию. Переговорные процессы точно идут, обсуждение вопроса обмена пленных и так далее. Скорее всего, все эти вопросы обсуждаются и на высоких уровнях. Что касается Трампа, надо дождаться его вступления в должность. Хотя переговорный процесс уже сейчас может начаться с будущей администрацией Трампа. Но никакие бумаги до конца января не могут быть подписаны. Пока я вижу со стороны США очередные «хотелки». Они пытаются до сих пор разговаривать с позиции силы. Разговаривать так больше не получится, потому что мир изменился с прошлого президентского срока Трампа. Те заявления, которые делаются со стороны американцев, носят как позитивные моменты, так и моменты, которые подчеркивают, что у них пока нет понимания современных реалий», - заключил собеседник НСН.
Команда Дональда Трампа понимает «подлинные настроения Москвы» по Украине, а Владимир Путин недавно обозначил все условия еще раз, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов «Радиоточке НСН». При этом он отметил, что у руля США до января будет команда Байдена, которая попытается порушить планы Трампа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Екатеринбурга получил восемь лет за ограбление 12 банков
- Артём Дзюба заявил о желании стать тренером
- Экс-замминистра образования и науки Дагестана арестовали за взятку 60 млн рублей
- СМИ: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном им жилье
- Россиянка победила на чемпионате мира по шахматам
- Москалькова заявила о 13 жителях Курской области, которых вывезли в Украину
- Жена Хабенского опровергла информацию о госпитализации
- Четвертую за день украинскую ракету сбили в небе над Курской областью
- Депутат Нилов назвал причину сокращения штата чиновников на 10%
- Зарплаты в Москве в 2025 году вырастут на 12%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru