Обмен через помилование. Российские и украинские заключённые возвращаются домой
Сенатор и юрист рассказали НСН о процедуре обмена пленными и её особенностях.
Россия и Украина начали обмен пленными. Об этом сообщил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову.
«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — говорится в сообщении в Facebook.
Ранее сообщалось, что украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий наказание в России по обвинению в подготовке теракта, был доставлен в СИЗО-2 в Москве. После этого в СМИ распространилась информация о возможном обмене его на журналиста Кирилла Вышинского, ранее освобождённого из-под стражи в Киеве. Гипотеза осложнялась тем, что сам журналист неоднократно отвергал идею обмена, так как намерен добиваться оправдания на Украине.
Совершить обмен без согласия его участника, пусть и находящегося под следствием, невозможно, заявил в эфире НСН зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов. Более того, выдача Сенцова, по его словам, может быть сделана только на основании помилования президентом РФ.
«Как мы знаем, Вышинский не очень хотел бы, чтобы его меняли. А менять человека без его согласия просто невозможно, он же не раб какой-то и не крепостной крестьянин. Он — свободная личность, которая, на наш взгляд, незаконным образом находится в плену. А то, что источник Верховная рада – это источник дезинформации, как правило. Что касается другого гражданина (Олега Сенцова – НСН), который находится у нас в связи с тем, что был уличён в преступной деятельности с использованием взрывчатых веществ… У него совершенно другая категория, и он не просто так там находится. Это особенно никто и отрицает. По нему схема обязательно предполагает помилование», — заявил он.
Информацию о необходимом помиловании подтвердил в эфире НСН и глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, всё может произойти по тому же сценарию, как и с украинской лётчицей Надеждой Савченко.
«Если говорить юридически, то есть два возможных варианта. Оформляется передача Сенцова как гражданина Украины для отбывания наказания в Украину, и уже там решается его вопрос. Либо оформляется указ о помиловании президентом России, что было в случае с Надеждой Савченко и Геннадием Афанасьевым, который как раз входил в группу Сенцова. Так что юридически никаких проблем это не составляет. Однако никаких обменов российское законодательство не предполагает, так что это может оформляться только одним из законных способов. Учитывая, что в предыдущий раз в случае с Савченко использовался указ о помиловании, разумно ожидать такого же указа по Сенцову», — рассказал он.
Добавим, официального подтверждения состоявшегося обмена с российской стороны нет. На Украине о прибытии в страну моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщили их родственники.
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