Заставлять не будут. Обмен Вышинского зависит от него самого
Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в эфире НСН заявил, что Вышинский – не раб, и менять его на Сенцова без его согласия не будут.
После освобождения на Украине главного редактора «РИА Новости» в Украине Кирилла Вышинского поползли слухи, что его обменяют на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. В СМИ просочилась информация, что последнего уже этапировали из колонии №8 в городе Лабытнанги, вероятнее всего – в Москву. Сам Вышинский ранее заявлял, что не желает участвовать в обмене.
Зампред комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в интервью НСН заявил, что Вышинского могут обменять и отправить в Россию, только если он сам этого захочет.
«Как мы знаем, Вышинский не очень хотел бы, чтобы его меняли. А менять человека без его согласия просто невозможно, он же не раб какой-то и не крепостной крестьянин. Он – свободная личность, которая, на наш взгляд, незаконным образом находится в плену. А то, что источник Верховная рада – это источник дезинформации, как правило. Что касается другого гражданина (Олега Сенцова – НСН), который находится у нас в связи с тем, что был уличен в преступной деятельности с использованием взрывчатых веществ… У него совершенно другая категория и он не просто так там находится. Это особенно никто и отрицает. По нему схема обязательно предполагает помилование», - заявил он.
Собеседник НСН также отметил, что возможный обмен Вышинского на Сенцова не укладывается в минские договоренности.
«Я знаю, что изначально, в принципе, были договоренности: люди, которые связаны с конфликтом в Донбассе, должны все вернуться по домам. Почему этого не произошло – лучше спрашивать Киев. Если из всего этого объема решили определенное число на определенное число или определенных лиц на определенных лиц, то опять-таки, если это в пределах минских договоренностей – то туда не укладываются вышеуказанные фамилии», - заключил Климов.
Ранее глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в интервью НСН также заявил, что обязательным условием обмена Сенцова станет его помилование президентом РФ Владимиром Путиным.
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