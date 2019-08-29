Глава «Агоры» назвал условие освобождения Сенцова

Осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова доставили в Москву после смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО.

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии, Сенцова вывезли из колонии №8 в городе Лабытнанги. Где именно он находится сейчас — неизвестно.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обсудил с НСН возможное освобождение Сенцова. По его предположению, ему могут даровать свободу специальным президентским указом о помиловании.