Глава «Агоры» назвал условие освобождения Сенцова
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в эфире НСН заявил, что указ президента России о помиловании может даровать свободу украинцу, осужденному за терроризм на 20 лет.
Осужденного за подготовку теракта Олега Сенцова доставили в Москву после смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому, которого суд в Киеве освободил из СИЗО.
Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в спецотделе колонии, Сенцова вывезли из колонии №8 в городе Лабытнанги. Где именно он находится сейчас — неизвестно.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков обсудил с НСН возможное освобождение Сенцова. По его предположению, ему могут даровать свободу специальным президентским указом о помиловании.
«Если говорить юридически, то есть два возможных варианта. Оформляется передача Сенцова как гражданина Украины для отбывания наказания в Украину, и уже там решается его вопрос. Либо оформляется указ о помиловании президентом России, что было в случае с Надеждой Савченко и Геннадием Афанасьевым, который как раз входил в группу Сенцова. Так что юридически никаких проблем это не составляет. Однако никаких обменов российское законодательство не предполагает, так что это может оформляться только одним из законных способов. Учитывая, что в предыдущий раз в случае с Савченко использовался указ о помиловании, разумно ожидать такого же указа по Сенцову», - рассказал он.
Ранее в Совете Федерации назвали освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского «восстановлением справедливости». Такое мнение озвучил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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