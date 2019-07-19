В Совфеде прокомментировали предложение Зеленского обменять Вышинского на Сенцова

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — процитировала Газета. ru Зеленского.

Президент Украины отметил также, что это должно стать первым шагом доброй воли. В России ранее также заявляли, что освобождение из-под стражи Вышинского – путь к нормализации отношений между Москвой и Киевом, отметила RT.

Судебное заседание по делу Вышинского запланировано на 19 июля в Подольском районном суде Киева. Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Олег Сенцов, украинский режиссёр, по обвинению в организации терактов в Крыму был приговорён в России к 20 годам колонии.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН отметил, что является убежденным сторонником решения судеб заключенных в числе первоочередных в связи с тем, что проблема носит гуманитарный характер.

«Чем больше будет гибкости, желания найти решение всех, кто включен в процесс, тем лучше. С этой точки зрения любые инициативы имеют право на существование и их нужно рассматривать» - отметил сенатор.

Константин Косачев считает, что рассматривать предложенный вариант обмена заключенными представителямит Украины и России должно высшее руководство стран в связи с множеством скрытых политических смыслов.

«Речь идет о людях, обвиняемых в различных правонарушениях. Основания для их обвинения качественно разные, подчеркнул политик.