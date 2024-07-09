«Обломки и пожары»: Киев ответил на ракетный обстрел ударами по российским регионам

Частный жилой дом был разрушен в поселке Прилесье Краснояружского района после атаки дрона ВСУ. Спустя полтора часа случилась еще одна атака, был ранен еще один мирный житель.

В итоге атаки, которая продолжалась весь день и всю ночь жители девяти населенных пунктов частично остались без света. За прошедшие сутки в регионе погибли четыре мирных жителя, 20 пострадали. Ударам подверглись также Белгород и Дроновка.

Со своей стороны, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе было сбито «несколько десятков» беспилотников. В результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелась электроподстанция. К 6 утра по московскому времени пожар на подстанции был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону, сообщили в администрации области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. К 7 утра сообщалось, что пожар на подстанции ликвидирован. Минобороны РФ о сбитых дронах в регионе не сообщало.

Несколько беспилотников самолетного типа были уничтожены и над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Успешно отражена атака и над Астраханской областью. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что ВСУ попытались нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории северной части региона. По его информации, пострадавших и разрушений нет.