«Обломки и пожары»: Киев ответил на ракетный обстрел ударами по российским регионам
За ночь российские ПВО уничтожили 38 беспилотников ВСУ: в Белгородской области есть раненые, в Ростовской области загорелась электроподстанция, пожар произошел на подстанции и нефтебазе в Волгоградской области.
Прошедшая ночь стала неспокойной сразу для нескольких российских регионов, ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областям. О ситуации на местах рассказали региональные власти.
По данным Минобороны, всего за ночь российские силы ПВО уничтожили 38 украинских БПЛА: три БПЛА над Белгородской областью, 21 в Ростовской области, семь в Курской области, два в Воронежской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области.
ПОЖАРЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ
Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале в 3:11 по московскому времени, что обстрелам вновь подверглись город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате атаки был ранен мужчина, в Шебекино частично нарушено электроснабжение.
Частный жилой дом был разрушен в поселке Прилесье Краснояружского района после атаки дрона ВСУ. Спустя полтора часа случилась еще одна атака, был ранен еще один мирный житель.
В итоге атаки, которая продолжалась весь день и всю ночь жители девяти населенных пунктов частично остались без света. За прошедшие сутки в регионе погибли четыре мирных жителя, 20 пострадали. Ударам подверглись также Белгород и Дроновка.
Со своей стороны, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе было сбито «несколько десятков» беспилотников. В результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелась электроподстанция. К 6 утра по московскому времени пожар на подстанции был ликвидирован на площади 60 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону, сообщили в администрации области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова. К 7 утра сообщалось, что пожар на подстанции ликвидирован. Минобороны РФ о сбитых дронах в регионе не сообщало.
Несколько беспилотников самолетного типа были уничтожены и над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев. По его данным, пострадавших и разрушений нет.
Успешно отражена атака и над Астраханской областью. Губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что ВСУ попытались нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории северной части региона. По его информации, пострадавших и разрушений нет.
Российская система ПВО сбила несколько БПЛА самолетного типа над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Днем ранее ВСУ также активно пытались атаковать регион. В течение дня «прилеты» были зафиксированы в 20 населенных пунктах региона (поселки Краснооктябрьский, Новый Путь и Тёткино, села Гордеевка и Мартыновка, а также деревня Куриловка и хутор Красный Пахарь). Смирнов сообщил, что пострадавших нет, но загорелась крыша Суджанской районной больницы, а в селе Мартыновка повреждены три дома и ветеринарный техникум.
РАКЕТНЫЙ ОБСТРЕЛ: ОТВЕТ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ
8 июля города Украины подверглись массированному ракетному обстрелу. По данным СМИ, более 40 ракет было запущено по Украине, включая Киев. Также раздались взрывы в Кривом Роге и Днепропетровске.
В Минобороны РФ отчитались, что групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что удары были нанесены якобы по гражданским объектам, включая детскую больницу «Охматдет».
В Минобороны РФ опровергли подобные заявления. Отмечается, что «многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Российские военкоры, разбирая ситуацию, уже нарекли подобные высказывания Зеленского и его администрации провокацией.
Также российские силы ликвидировали три пусковые установки РСЗО типа M142 «HIMARS», произведенной в США. Они использовались для атаки на пляж в Севастополе 23 июня.
Позднее Владимир Зеленский анонсировал созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в ответ на действия России. Министерство обороны РФ сообщило, что атака стала ответом на «преступные действия» Киева.
23 июня в полдень ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, использовав пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Российская система ПВО перехватила четыре из них.
Взрыв пятой ракеты в воздухе, оснащенной осколочной боевой частью, привел к гибели четырех человек, включая двух детей. Ранения получили 153 человека, среди которых 27 несовершеннолетних.
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