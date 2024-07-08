Лавров: Россия ответит на помощь США Украине в наведении ракет

По его словам, об ответе Москвы «в обозримом будущем» скоро станет известно. Так дипломат отреагировал на обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны Украины.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что в Североатлантическом альянсе и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией.

В ходе удара украинских сил по северной части Севастополя 23 июня одна из ракет ATACMS из-за воздействия средств ПВО отклонилась от запланированной траектории полета и взорвалась. Осколки снаряда и взрывные элементы также попали на городские пляжи. В результате инцидента погибли четыре человека, еще более 150 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

