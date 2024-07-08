Лавров: Россия ответит на помощь США Украине в наведении ракет
Ракеты Вооруженных сил Украины не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия Вашингтона в наведении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По его словам, об ответе Москвы «в обозримом будущем» скоро станет известно. Так дипломат отреагировал на обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны Украины.
Глава внешнеполитического ведомства указал, что в Североатлантическом альянсе и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией.
В ходе удара украинских сил по северной части Севастополя 23 июня одна из ракет ATACMS из-за воздействия средств ПВО отклонилась от запланированной траектории полета и взорвалась. Осколки снаряда и взрывные элементы также попали на городские пляжи. В результате инцидента погибли четыре человека, еще более 150 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru