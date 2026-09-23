Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов

Собянин рассказал об открытии в Отрадном детсада на 250 воспитанников Площадки для функциональных тренировок обустраивают во дворах Москвы Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» укрепляют сотрудничество с зарубежными партнерами Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Москве Московский фестиваль архивных фильмов представит 13 кураторских программ