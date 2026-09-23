Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает RT.

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«Дудь Юрий Александрович, 11 октября 1986 года рождения, город Потсдам, ГДР», — указано на сайте ведомства.

Попадание в базу Росфинмониторинга означает замораживание средств указанного лица в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга был внесён основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЭкстремистыТеррористыЮрий ДудьЖурналисты

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