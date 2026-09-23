В Верховной Раде назвали единственный путь урегулирования конфликта
Единственный путь урегулирования конфликта на Украине — это отстранение от власти украинского президента Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Парламентарий, уехавший с Украины из-за политического преследования, затем нужно будет сформировать новую переговорную группу на базе Верховной Рады и перейти к прямым переговорам с Россией.
«Формула проста: Киев — Минск — Москва. Необходимо ехать в Минск, ехать в Москву, садиться за стол переговоров и договариваться», — заключил Дмитрук.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за прочный мир на Украине, а перемирие, «по сути, ничего не даст», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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