В Верховной Раде назвали единственный путь урегулирования конфликта

Парламентарий, уехавший с Украины из-за политического преследования, затем нужно будет сформировать новую переговорную группу на базе Верховной Рады и перейти к прямым переговорам с Россией.

«Формула проста: Киев — Минск — Москва. Необходимо ехать в Минск, ехать в Москву, садиться за стол переговоров и договариваться», — заключил Дмитрук.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за прочный мир на Украине, а перемирие, «по сути, ничего не даст», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

