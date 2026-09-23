Минкультуры увеличило число исков к кинопроизводителям, пишут «Ведомости». С января по август этого года было подано 11 исков — годом ранее за тот же период фиксировалось только семь обращений. Вырос и средний размер иска — показатель увеличился в девять раз и превысил 58 млн рублей. Ведомство требует вернуть субсидии или взыскать неустойки за нарушение условий соглашений. Клибанова подчеркнула, что все эти условия получатели субсидий знают еще на этапе подписания соглашений с Минкультом, и никаких неожиданностей для них быть не должно.

«Есть определенная ответственность за те деньги, которые ты берешь, тем более, их не нужно возвращать. Поэтому логично, что требования достаточно жесткие, но они и прозрачные. Все достаточно понятно еще на уровне подачи документов. Это не новость для производителей, что нужно будет соблюдать сроки, предоставлять отчетность и так далее. Если ты уже получаешь субсидирование, все правильно оформил, то все правила игры ты знаешь с самого начала. Нет такого, что ты начал работать, и потом тебе объявляют какие-то новые правила. Ты подписываешь договор, и в этом договоре есть совершенно четкие условия по реализации этого проекта, поэтому в этом смысле неожиданностей нет», — пояснила собеседница НСН.