«Никаких сюрпризов»: Как господдержка оборачивается исками для киностудий
Студии должны нести ответственность за получаемые от государства средства, особенно с учетом того, что их не надо возвращать, заявила НСН Наталия Клибанова.
Требования и контроль в производстве кино необходимы, и получающие господдержку компании еще на этапе подписания документов знают условия, которые должны соблюдать, объяснила НСН продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
Минкультуры увеличило число исков к кинопроизводителям, пишут «Ведомости». С января по август этого года было подано 11 исков — годом ранее за тот же период фиксировалось только семь обращений. Вырос и средний размер иска — показатель увеличился в девять раз и превысил 58 млн рублей. Ведомство требует вернуть субсидии или взыскать неустойки за нарушение условий соглашений. Клибанова подчеркнула, что все эти условия получатели субсидий знают еще на этапе подписания соглашений с Минкультом, и никаких неожиданностей для них быть не должно.
«Есть определенная ответственность за те деньги, которые ты берешь, тем более, их не нужно возвращать. Поэтому логично, что требования достаточно жесткие, но они и прозрачные. Все достаточно понятно еще на уровне подачи документов. Это не новость для производителей, что нужно будет соблюдать сроки, предоставлять отчетность и так далее. Если ты уже получаешь субсидирование, все правильно оформил, то все правила игры ты знаешь с самого начала. Нет такого, что ты начал работать, и потом тебе объявляют какие-то новые правила. Ты подписываешь договор, и в этом договоре есть совершенно четкие условия по реализации этого проекта, поэтому в этом смысле неожиданностей нет», — пояснила собеседница НСН.
Она добавила, что четкое регламентирование необходимо для любого проекта, независимо от того, получает ли он государственное финансирование или коммерческое.
«У любого проекта есть четкий формат по бюджетам и срокам реализации, особенно это касается телевизионных проектов, так как у телевидения есть жесткий регламент вещательной сетки. Для Минкульта и Фонда кино действительно важно соблюдение заявленных сроков завершения производства и выхода фильмов, так как государство пытается регламентировать прокат, в том числе. Есть проекты, которые важно успеть сделать к определенным датам — юбилейным и событийным или для участия в фестивалях. Плюс Фонд кино сейчас развивает летний прокат и есть определенные условия, например, по франшизам. То есть государство дает значительную часть финансирования, но есть заинтересованность в том или ином проекте в конкретный временной период выхода. Поэтому, если уже проект запускается в производство, и у него стоит дата реализации на телевидении, на платформе или в кинотеатре, эта дата должна соблюдаться, независимо от возможностей и желаний», — пояснила Клибанова.
Однако срыв сроков — нередкая история, так как есть много факторов, которые влияют на производственный процесс.
«Мы не можем взять деньги, а потом разрабатывать проект бесконечно. Есть план проката, жанровая палитра и задачи, которые решает государство. И иногда производителям ставят конкретные сроки реализации, под которые надо подписаться. Но бывает много причин для сбоев. Например, не нашли остальное финансирование, отказался или занят конкретный артист или режиссер, невозможно снять в тех локациях, которые были заявлены и так далее. Причин масса, производство живой организм и может случиться все, что угодно. И, к сожалению, не все удается предусмотреть на уровне сценария», — пояснила она.
Ранее Наталия Клибанова объясняла НСН, по какому принципу кинопроекты в России получают господдержку.
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