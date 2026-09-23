Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США
Американский лидер Дональд Трамп высказался за запрет на экспорт из США дизельного топлива на фоне энергокризиса. Об этом сообщает RT.
На полях Генассамблеи ООН он отметил, что стоимость дизельного топлива значительно выросла, а запрет может повлиять на цены.
«Я сказал: «Давайте не будем экспортировать»... Мы много дизтоплива производим, и это может немного повлиять», — сказал глава Белого дома.
Ранее Трамп потребовал от украинского президента Владимира Зеленского прекратить атаки на российские объекты, связанные с производством дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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