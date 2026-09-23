Трамп поддержал запрет на экспорт дизельного топлива из США

На полях Генассамблеи ООН он отметил, что стоимость дизельного топлива значительно выросла, а запрет может повлиять на цены.

«Я сказал: «Давайте не будем экспортировать»... Мы много дизтоплива производим, и это может немного повлиять», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп потребовал от украинского президента Владимира Зеленского прекратить атаки на российские объекты, связанные с производством дизельного топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

