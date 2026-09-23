Экс-замначальника полиции Подмосковья Малькова перевели под домашний арест

Адвокат Сергей Гуров обратил внимание суда, что Мальков прослужил в органах внутренних дел более 40 лет, имеет многочисленные государственные и ведомственные награды. Кроме того он указал, что состояние здоровья не позволяет его подзащитному находиться под стражей.

Отмечается, что Мосгорсуд отметил решение Мещанского суда Москвы, который отправил Малькова в СИЗО. Домашний арест экс-полицейскому назначили до 5 ноября.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что Мальков был задержан за хищение моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку ведомства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

