МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS, которыми был атакован Севастополь

Российские войска уничтожили пусковые установки HIMARS, которые использовались ВСУ для обстрела Севастополя 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что операторы дронов обнаружили перемещение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе возле населенного пункта Клапая в Херсонской области.

СК РФ предполагает, что ВСУ нанесли удар по магазину в Донецке из HIMARS

В результате, расчtты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли ракетный удар по этим замаскированным позициям.

23 июня в полдень ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, использовав пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Российская система ПВО перехватила четыре из этих ракет.

Взрыв пятой ракеты в воздухе, оснащенной осколочной боевой частью, привел к гибели четырех человек, включая двух детей. Ранения получили 153 человека, среди которых 27 несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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