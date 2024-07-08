МО РФ сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS, которыми был атакован Севастополь

В результате, расчtты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли ракетный удар по этим замаскированным позициям.

23 июня в полдень ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, использовав пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Российская система ПВО перехватила четыре из этих ракет.

Взрыв пятой ракеты в воздухе, оснащенной осколочной боевой частью, привел к гибели четырех человек, включая двух детей. Ранения получили 153 человека, среди которых 27 несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

