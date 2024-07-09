В Белгороде слышны звуки взрывов

По его словам, в центре города было слышно несколько взрывов. Они произошли сразу после сирены.

До этого российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Он был самолетного типа.

Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

