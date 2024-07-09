В Белгороде слышны звуки взрывов

В Белгороде объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Над Воронежской областью уничтожили два беспилотника ВСУ

По его словам, в центре города было слышно несколько взрывов. Они произошли сразу после сирены.

До этого российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Он был самолетного типа.

Три человека ранены при обстреле населенных пунктов Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьБелгород

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