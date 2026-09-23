Россиянам рассказали, как платить за квартиру без комиссии

При внесении платы за коммунальные услуги могут появиться дополнительные суммы, которые яавляются комиссией за проведение денежного перевода. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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По его словам, закон «О защите прав потребителей» обязывает коммунальщиков обеспечить гражданам хотя бы один бесплатный вариант расчётов. В результате оплату без комиссий можно осуществить непосредственно в кассе или личном кабинете самой управляющей или ресурсоснабжающей компании.

«Ряд крупных коммерческих банков также добровольно отменили комиссии за оплату ЖКХ в своих мобильных приложениях для всех клиентов... используя это как конкурентное преимущество», — добавил эксперт.

Ранее Бондарь выступил с предложением предоставить россиянам возможность отрабатывать долги по коммуналке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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