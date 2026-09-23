Россиянам рассказали, как платить за квартиру без комиссии

По его словам, закон «О защите прав потребителей» обязывает коммунальщиков обеспечить гражданам хотя бы один бесплатный вариант расчётов. В результате оплату без комиссий можно осуществить непосредственно в кассе или личном кабинете самой управляющей или ресурсоснабжающей компании.

«Ряд крупных коммерческих банков также добровольно отменили комиссии за оплату ЖКХ в своих мобильных приложениях для всех клиентов... используя это как конкурентное преимущество», — добавил эксперт.

Ранее Бондарь выступил с предложением предоставить россиянам возможность отрабатывать долги по коммуналке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

