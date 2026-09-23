Жителя Москвы обвинили в незаконной публикации многосерийного фильма

По данным следствия, в мае текущего года мужчина через свою учётную запись в аудиовизуальном сервисе скопировал многосерийную киноленту, доступ к корторому предоставлялся без возможности распространения.

«Не имея разрешения правообладателя, он разместил серии на сторонних интернет-ресурсах... с контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что стоимость незаконного использования фильма составила более 15 млн рублей.

Ранее представители ООО «Маша и Медведь» подали иск о защите авторских прав к создателю мультсериала Олегу Кузовкову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

