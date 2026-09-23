Джигану могут ограничить родительские права после стрельбы по персоналу в доме

Он пояснил, что причинение вреда обслуживающему персоналу не является автоматическим основанием для лишения родительских прав. Но в случае, если произошедшее будет расценено, как непосредственно затрагивающее безопасность детей, то решение суда может быть не в пользу музыканта.

По его словам, если дети слышали угрозы, наблюдали стрельбу и были вынуждены прятаться, то эти обстоятельства могут иметь значение для оценки опсности поведения родителя.

«Если суд придет к выводу, что оставление детей с родителем опасно, но доказательств для лишения родительских прав недостаточно, возможно ограничение родительских прав», — указал Колоколов.

Юрист также добавил, что действия Джигана в отношении персонала могут повлечь уголовную ответственность, в том числе по статьям о покушении на убийство и о незаконном лишении свободы.

Ранее в СМИ появилась информация, что нетрезвый Джиган открыл стрельбу из пневматического орудия по персоналу, ранив одного из сотрудников в руку и ногу. Затем рэпера отправили в реабилитационный центр в Израиле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

