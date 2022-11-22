«Новый Чернобыль!»: Названы последствия передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ
МАГАТЭ – бездарная организация, подконтрольная США, однако Россия бездействует и как будто просто смирилась с тем, что станцию обстреливают, отметил в эфире НСН профессор Владимир Кузнецов.
Россия взяла Запорожскую АЭС под контроль, однако не предпринимает никаких мер по ее защите, не исключено, что военным придется оставить ее и вернуть под контроль Украине, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.
Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал неприемлемым предложенный Западом вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, взяв под контроль атомную станцию, ВСУ будут «заниматься шантажом куда большего уровня, чем занимаются сегодня». Владимир Кузнецов отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС с каждым днем становится все хуже.
«Россия взяла станцию, но не вижу, что положение улучшалось бы в этом плане. Какое-то абсолютное бездействие по этому направлению. То ли Россия смирилась с тем, что станцию обстреливают… Поврежден был спецкорпус № 1 в августе, на той неделе был поврежден спецкорпус № 2. Начали прилетать снаряды в непосредственной близости от хранилища отработанного ядерного топлива. Ситуация все хуже и хуже. МАГАТЭ – это совершенно импотентная организация, которая выполняет указания Вашингтона. Если отдать станцию под контроль таким бездарям, то к концу дня будет новый Чернобыль. Если отдать станцию под контроль Украины, то, пожалуйста, отдавайте, это ваше дело. Как это уже было сделано в апреле месяце: заняли Чернобыльскую станцию, посидели там две недели и отдали ее снова», - сказал Кузнецов.
Профессор отметил, что большая часть обстрелов ЗАЭС происходит из-за использования работниками станции мобильной связи. Кузнецов указал, что сотрудникам необходимо срочно запретить пользоваться мобильными телефонами, а на территории АЭС установить заглушки. Также он подчеркнул, что если положение дел «будет ухудшаться», то на станции появится много предателей, переходящих на сторону Украины.
«Значительная часть обстрелов происходит по наводке работников атомной станции. По моей памяти, на данный момент задержаны семь человек из числа работников. Своей мобильной связью они наводили и корректировали огонь украинской стороны. Начиная с марта я говорил и продолжаю говорить, что нужно запретить использовать мобильную связь работникам станции. Мобильные телефоны должны сдаваться куда-то или быть запрещены и не использоваться на АЭС. Второй вопрос – это установка тех станций, которые бы глушили сигнал мобильной связи, который идет с территории АЭС. В любой школе в Москве подобные установки есть, а на АЭС почему-то до сих пор нет. Третье – необходимо проводить чистку персонала станции, выявляя предателей, которых там значительное количество. Дальше их будет куда больше, если положение будет ухудшаться», - резюмировал Кузнецов.
Ранее, 21 ноября, в заявлении на сайте МАГАТЭ отмечалось, что глава агентства Рафаэль Гросси «активизировал консультации» о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС после обстрелов в минувшие выходные. При этом ранее Совет управляющих МАГАТЭ заявил, что России следует «вывести свой военный и другой персонал» с ЗАЭС, чтобы украинская сторона смогла восстановить над ней контроль для обеспечения ее безопасной эксплуатации.
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