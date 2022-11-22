«Новый Чернобыль!»: Названы последствия передачи ЗАЭС под контроль МАГАТЭ

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал неприемлемым предложенный Западом вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, взяв под контроль атомную станцию, ВСУ будут «заниматься шантажом куда большего уровня, чем занимаются сегодня». Владимир Кузнецов отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС с каждым днем становится все хуже.

«Россия взяла станцию, но не вижу, что положение улучшалось бы в этом плане. Какое-то абсолютное бездействие по этому направлению. То ли Россия смирилась с тем, что станцию обстреливают… Поврежден был спецкорпус № 1 в августе, на той неделе был поврежден спецкорпус № 2. Начали прилетать снаряды в непосредственной близости от хранилища отработанного ядерного топлива. Ситуация все хуже и хуже. МАГАТЭ – это совершенно импотентная организация, которая выполняет указания Вашингтона. Если отдать станцию под контроль таким бездарям, то к концу дня будет новый Чернобыль. Если отдать станцию под контроль Украины, то, пожалуйста, отдавайте, это ваше дело. Как это уже было сделано в апреле месяце: заняли Чернобыльскую станцию, посидели там две недели и отдали ее снова», - сказал Кузнецов.

Профессор отметил, что большая часть обстрелов ЗАЭС происходит из-за использования работниками станции мобильной связи. Кузнецов указал, что сотрудникам необходимо срочно запретить пользоваться мобильными телефонами, а на территории АЭС установить заглушки. Также он подчеркнул, что если положение дел «будет ухудшаться», то на станции появится много предателей, переходящих на сторону Украины.