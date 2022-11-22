Рогов отверг западный вариант зоны безопасности Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал неприемлемым предложенный Западом вариант создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом чиновник заявил в эфире «Соловьев Live».
Как отметил Рогов, Запад вместе с властями Украины пытается «продавить вариант так называемой зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС».
«Было бы хорошо, но слово "безопасность" предусматривает демилитаризацию Энергодара, где мы прекрасно понимаем, гарантированно сразу появятся боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Взяв под контроль атомную станцию, не дай бог, они естественно будут заниматься шантажом куда большего уровня, чем занимаются сегодня», — указал чиновник.
По словам Рогова, частота обстрелов ЗАЭС снижается только после подавления украинских огневых позиций на противоположном берегу Днепра.
Ранее в Минобороны РФ зафиксировали попадания крупнокалиберных артиллерийских снарядов на территорию ЗАЭС и питающую ее линию электропередач, напоминает телеканал «360». Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили значительные повреждения электростанции: повреждение резервуаров для хранения конденсата, трубопровода со сжатым воздухом, кровли одного из зданий и помещения охраны, отмечает Ura.ru. При этом специалисты отметили, что ситуация на ЗАЭС стабильна.
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