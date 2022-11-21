Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о ситуации на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин знает все о состоянии Запорожской атомной электростанции и ситуации на объекте. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.
«Он знает каждую деталь, что меня удивило. <…> Он очень подробно знает не только схему завода, но и, что очень важно, доступ к электричеству, внешний источник энергии», — сказал Гросси.
Как отметил глава МАГАТЭ, ситуация вокруг ЗАЭС беспрецедентна во многих отношениях. Станция находится на передовой, регулярно подвергается обстрелам и стала самым опасным местом в мире, отмечает телеканал «360».
Ранее Гросси призвал прекратить обстрелы ЗАЭС, «кто бы ни стоял за этим», напоминает Ura.ru.
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