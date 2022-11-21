Захарова: Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы ЗАЭС

Она также отметила, что украинские власти уже ничего не сдерживает, даже присутствие на станции представителей МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин знает все о состоянии Запорожской атомной электростанции и ситуации на объекте. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.

Как отметил глава МАГАТЭ, ситуация вокруг ЗАЭС беспрецедентна во многих отношениях. Станция находится на передовой, регулярно подвергается обстрелам и стала самым опасным местом в мире, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

