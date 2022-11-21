Захарова: Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы ЗАЭС

Запад дал карт-бланш Киеву на продолжение попыток нанести непоправимый ущерб Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, подобная позиция делает западные страны соучастниками преступлений Киева.

Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина о ситуации на Запорожской АЭС

Она также отметила, что украинские власти уже ничего не сдерживает, даже присутствие на станции представителей МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин знает все о состоянии Запорожской атомной электростанции и ситуации на объекте. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.

Как отметил глава МАГАТЭ, ситуация вокруг ЗАЭС беспрецедентна во многих отношениях. Станция находится на передовой, регулярно подвергается обстрелам и стала самым опасным местом в мире, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗападМария Захарова
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