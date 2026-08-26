В РФ заочно арестовали журналиста, спросившего Зеленского об убийстве русских
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал корреспондента газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. Об этом сообщает ТАСС.
На пресс-конференции в Белграде Мартенс спросил президента Украины Владимира Зеленского, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских военнослужащих».
Позже в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Если вина Мартенса будет доказана, ему может грозить до шести лет колонии.
Ранее МВД РФ официально объявило Мартенса в розыск по уголовной статье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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