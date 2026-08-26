В РФ заочно арестовали журналиста, спросившего Зеленского об убийстве русских

На пресс-конференции в Белграде Мартенс спросил президента Украины Владимира Зеленского, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских военнослужащих».

Позже в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Если вина Мартенса будет доказана, ему может грозить до шести лет колонии.

Ранее МВД РФ официально объявило Мартенса в розыск по уголовной статье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

