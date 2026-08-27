Умер российский актер Юрий Цурило
Актер театра и кино Юрий Цурило умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях сын артиста Всеволод Цурило.
«Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», - написал он.
Юрий Цурило родился в 1946 году в городе Вязники Владимирской области, окончил Ярославское театральное училище (специальность «Артист драматического театра»). Актер служил в Новгородском областном драматическом театре, театрах в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Норильске, а также в петербургском Александринском театре. Кроме того, Цурило снимался в кино, он известен в том числе по ролям в фильмах «Хрусталев, машину!», «Вий 3D», «Дурак», «В августе 44-го», пишет 360.ru.
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