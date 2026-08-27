В Подмосковье мужчина сжег шесть машин, чтобы посмотреть на работу пожарных

Нетрезвый мужчина сжег шесть автомобилей в подмосковном Королеве, злоумышленника задержали. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения заметил, что у припаркованного автомобиля была не заперта дверь, и решил поджечь сиденье авто. В дальнейшем огонь перекинулся на рядом стоящие машины, три транспортных средства сгорели полностью, еще три были повреждены.

Полиция в кратчайшие сроки установила подозреваемого - 33-летнего местного жителя - и задержала фигуранта, когда тот наблюдал за пожаром.

«Мужчина пояснил, что совершил противоправное деяние, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы», - указала Петрова.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее в Санкт-Петербурге 66-летний мужчина поджег автомобиль, чтобы отомстить водителю за сбитого кота, пишет Ura.ru. В результате сгорели пять машин, одна получила повреждения.

