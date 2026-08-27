В УЕФА отказались от плана выразить вотум недоверия Инфантино
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет инициировать вотум недоверия в отношении главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает BBC.
По данным вещателя, для принятия решения о вотуме понадобилось бы согласие трех четвертей ассоциаций-членов УЕФА - 159 голосов. В союзе сочли этот вариант нереалистичным.
УЕФА планирует найти единого кандидата для участия в предстоящих выборах президента ФИФА. Крайний срок для подачи заявки на участие - 18 ноября. Выборы главы федерации пройдут в Марокко в марте 2027 года.
Ранее ряд влиятельных бывших и действующих футболистов потребовали отстранить Инфантино от должности президента ФИФА на фоне его намерения передать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам, а также использования средств УЕФА для выплат любовнице функционера, пишет Ura.ru.
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