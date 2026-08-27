В УЕФА отказались от плана выразить вотум недоверия Инфантино

По данным вещателя, для принятия решения о вотуме понадобилось бы согласие трех четвертей ассоциаций-членов УЕФА - 159 голосов. В союзе сочли этот вариант нереалистичным.

УЕФА планирует найти единого кандидата для участия в предстоящих выборах президента ФИФА. Крайний срок для подачи заявки на участие - 18 ноября. Выборы главы федерации пройдут в Марокко в марте 2027 года.

Ранее ряд влиятельных бывших и действующих футболистов потребовали отстранить Инфантино от должности президента ФИФА на фоне его намерения передать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам, а также использования средств УЕФА для выплат любовнице функционера, пишет Ura.ru.

