Не для всех: Кусков объяснил, кому действительно нужны сети 5G

Денис Кусков раскрыл НСН, что сначала покрытие 5G будет более точечным, не глобальным, и для тех, кому понадобится новое поколение, тариф точно будет дороже.

Для частных лиц в ближайшем будущем сети 5G будут неактуальны, так как пока нет такого контента, для которого требовались бы такие скорости, к тому же придется обновлять смартфон и тариф. Об этом НСН рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года, но это касается только городов-миллионников, сообщили в Минцифры РФ. Отмечается, что федеральные операторы «большой четверки» получат под 5G диапазон частот 4,63-4,99 ГГц, а также смогут разворачивать этот стандарт на существующих полосах частот с уже имеющимися базовыми станциями. Кусков раскрыл, кому понадобятся сети пятого поколения.

«Сети 5G будут востребованы прежде всего в корпоративных и бизнес-сегментах, на горнодобывающих предприятиях, в медицинских организациях. Для частных лиц это будет не настолько актуально, потому что, во-первых, основным их достоинством является заметное увеличение скоростей, даже не на 20%. Однако в ближайшем будущем практически нет будет контента или услуг, для которых были бы необходимы такие скорости. А ведь нужно будет купить новый телефон, так как какие-то телефоны Apple, например, не поддерживают сети 5G в России», — рассказал он.
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При этом кусков раскрыл, что первое время после запуска 5G покрытие будет более точечным, нежели глобальным.

«Операторам можно будет использовать текущие базовые станции и текущие частоты в режиме технологической частотной нейтральности. Практически все новые базовые станции, которые сейчас запускаются нашими отечественными компаниями, готовятся к 5G. При этом на первых парах покрытие все-таки будет более точечным, чем глобальным с высоким уровнем проникновения. Все будет развиваться в бизнес-сегменте, потому что требовать от операторов закладывать огромное количество денег, когда не будет востребованности, не будут. В прошлом году, например, должен был состояться аукцион по 5G, но ни один из операторов на это не пошел», — отметил он.

Также Кусков рассказал, насколько вероятно повышение тарифов для абонентов после внедрения сетей 5G.

«Полагаю, что тарифы из-за запуска пятого поколения расти не будут. По нашим данным, каждый год текущие тарифы растут на 10-12%. Думаю, будет возможность использования более совершенной линейки пятого поколения, и она будет выше по стоимости, но раскатывать повышение стоимости для всех, кто никогда не будет пользоваться 5G — это категорически неправильно», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует массово внедрять ИИ-решения в телеком-отрасли в рамках актуализации Стратегии развития связи до 2035 года. По данным российских операторов, нейросетевые алгоритмы позволяют увеличить пропускную способность сетей на 20–30% и вдвое сократить задержки передачи данных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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