Для частных лиц в ближайшем будущем сети 5G будут неактуальны, так как пока нет такого контента, для которого требовались бы такие скорости, к тому же придется обновлять смартфон и тариф. Об этом НСН рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года, но это касается только городов-миллионников, сообщили в Минцифры РФ. Отмечается, что федеральные операторы «большой четверки» получат под 5G диапазон частот 4,63-4,99 ГГц, а также смогут разворачивать этот стандарт на существующих полосах частот с уже имеющимися базовыми станциями. Кусков раскрыл, кому понадобятся сети пятого поколения.

«Сети 5G будут востребованы прежде всего в корпоративных и бизнес-сегментах, на горнодобывающих предприятиях, в медицинских организациях. Для частных лиц это будет не настолько актуально, потому что, во-первых, основным их достоинством является заметное увеличение скоростей, даже не на 20%. Однако в ближайшем будущем практически нет будет контента или услуг, для которых были бы необходимы такие скорости. А ведь нужно будет купить новый телефон, так как какие-то телефоны Apple, например, не поддерживают сети 5G в России», — рассказал он.