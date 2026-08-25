Зеленский: Украина получила ограниченное число ракет для Patriot
Украина получила от партнёров ограниченное количество ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Сколько именно ракет получил Киев он не уточнил, однако отметил, что их «немного и нужно больше».
Зеленский также добавил, что также была подтверждена передача нескольких французских систем ПВО Crotale с ракетами и американских ракет AIM, которые используются для перехвата.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев исчерпал предоставленный США запас ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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