Зеленский: Украина получила ограниченное число ракет для Patriot

Сколько именно ракет получил Киев он не уточнил, однако отметил, что их «немного и нужно больше».

Зеленский также добавил, что также была подтверждена передача нескольких французских систем ПВО Crotale с ракетами и американских ракет AIM, которые используются для перехвата.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Киев исчерпал предоставленный США запас ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».