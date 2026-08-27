Политолог назвал причины нежелания Маска взаимодействовать с Зеленским
Американский бизнесмен Илон Маск видит риски в контактах с украинским президентом Владимиром Зеленским и предпочел бы взаимодействовать с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Об этом заявил «Ленте.ру» профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.
Эксперт прокомментировал просьбы Киева разрешить использовать системы спутниковой связи Starlink от компании Маска SpaceX для ударов вглубь территории России. По словам Саймонса, Зеленский становится все более токсичным и вредным для элит на Западе, публичные требования политика начинают вызывать раздражение. Эксперт указал, что Маск мог посчитать ненадежным взаимодействие с украинским президентом, так как миллиардер чутко реагирует на общественное мнение и оценивает возможные репутационные риски.
«Учитывая явные когнитивные нарушения и бредовые идеи Зеленского, он не является надежным партнером и представляет для Маска лишь риск», — заявил Саймонс.
По его мнению, Федоров был для Маска более жизнеспособным политическим брендом.
Между тем Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы.
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