Армия России поразила крупнейшее хранилище для FPV-дронов ВСУ в Киеве
Вооруженные силы России поразили крупнейший центр хранения и распределения FPV-дронов в Киеве. Об этом сообщило Минобороны.
Армия РФ нанесла массированный удар по территории Украины. В результате был поражен в том числе офисно-складской комплекс «Сан-Парк». Этот транспортно-логистический объект - крупнейший центр хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих, отмечает RT.
Кроме того, в Киеве и области были поражены цех по сборке БПЛА и офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, являющийся крупнейшим центром хранения продукции двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников.
Ранее армия России нанесла удары по портам и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ.
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