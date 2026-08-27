Армия России поразила крупнейшее хранилище для FPV-дронов ВСУ в Киеве

Вооруженные силы России поразили крупнейший центр хранения и распределения FPV-дронов в Киеве. Об этом сообщило Минобороны.

Армия РФ нанесла массированный удар по территории Украины. В результате был поражен в том числе офисно-складской комплекс «Сан-Парк». Этот транспортно-логистический объект - крупнейший центр хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих, отмечает RT.

Кроме того, в Киеве и области были поражены цех по сборке БПЛА и офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, являющийся крупнейшим центром хранения продукции двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников.

Ранее армия России нанесла удары по портам и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ.

