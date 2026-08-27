Центробанк отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у расчетной небанковской кредитной организации «Цифровые решения». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В ЦБ указали, что организация нарушала регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты, допускала нарушения требований в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. По данным регулятора, РНКО проводила подозрительные операции клиентов.
«Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю», - подчеркнули в ЦБ.
Кредитная организация занимала 288 место по величине активов в банковской системе РФ.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности, напоминает Ura.ru.
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