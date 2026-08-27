Во Франции два человека погибли после наезда автомобиля на толпу
Автомобиль въехал в толпу людей в городе Кан во Франции, погибли два человека. Об этом сообщила радиостанция Ici.
Инцидент произошел накануне вечером, отмечает RT. Водитель авто намеренно сбил прохожих, которые ожидали трамвай около городского вокзала.
«Два человека погибли, также пострадали около 10 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии», — отмечает СМИ.
Злоумышленника - 26-летнего автомобилиста - задержали, по данным властей, до ЧП он не попадал в поле зрения спецслужб. Предварительно, инцидент не был терактом.
Ранее в Стокгольме автобус въехал в остановку общественного транспорта, погибли три человека.
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