Трамп ввел режим ЧП для защиты энергосистемы США от внешних угроз

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности из-за угрозы энергосистеме страны. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на бюллетень Белого дома.

«Президент... подписал указ о защите безопасности, целостности и надежности электрооборудования для оптовой энергосистемы... в особенности от вмешательства со стороны иностранных субъектов», - указано в документе.

Указ запрещает приобретение, импорт, передачу либо установку зарубежных электрооборудования, критического программного обеспечения и цифровых компонентов, если сделки с ними грозят несанкционированным доступом или нарушением стабильности энергосети США.

Ранее Трамп заявил о начале масштабной экономической кампании против Ирана для международной изоляции республики.

