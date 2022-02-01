«Нового Чернобыля не будет»: На Украине оценили риски запуска всех блоков АЭС
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий заверил НСН, что катастрофы на АЭС, подобной Чернобыльской, не случится, но риск аварий есть из-за работы энергосистемы на пределе возможного.
Не драматизировать ситуацию в связи с одновременным запуском всех энергоблоков АЭС на Украине призвал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я бы не драматизировал ситуацию. "Энергоатом" работает и работает безаварийно. На фоне урока Чернобыля для безопасности в стране было сделано очень много - чуть ли не больше всего в мире. Ничего не сломается в течение ближайших двух-трех недель: "Энергоатом" в состоянии отработать всеми 15-ю блоками. Благодаря этому украинские потребители пройдут холодное окончание зимы без сбоев по поставкам», - заверил он.
Компания «Энергоатом» заявила, что впервые в истории Украины запустила в работу одновременно все 15 энергоблоков АЭС. Отмечается, что с декабря прошлого года работали 14 из 15 реакторов. На этом фоне стали высказываться опасения относительно безопасности такого решения. В частности экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш» предупредил, что из-за этого может случиться «какой-нибудь Чернобыль». Он даже призвал «ходить в церковь и свечку ставить», чтобы пережить зиму и энергоблоки не вышли из строя.
По словам Марунича, «очередного Чернобыля» на Украине не случится, но риски поломок есть из-за работы энергосистемы на пределе возможного.
«Я далек от мысли, что что-то взорвется и поломается - это не так, но риски есть. Раньше рисков таких не было, так как не запускали все 15 блоков. Это техника - она ломается, она не новая, ее ремонтируют, модернизируют, но АЭС строились еще в советское время. За годы независимости Украина сама ничего не построила, а только достраивала. И сейчас ничего не строит в ядерной энергетике, в отличие от России», - отметил специалист.
Если на одном из блоков произойдет какая-то авария, то это может привести к сбоям поставок потребителям - но при условии, что не хватит импорта электроэнергии из Белоруссии или в стране не хватит угля.
«25 января авария привела к масштабному импорту из Белоруссии и активному вырабатыванию запасов угля. Нельзя говорить, что в украинской электроэнергетике ситуация позитивная. Причина - потенциально возможный дефицит электроэнергии для поставок потребителям на фоне низких запасов угля. С этим и связана одновременная работа 15 блоков, чего раньше не было никогда. Это плохо, потому что энергосистема должна иметь резерв. Плюс смещена ремонтная кампания у блоков. Теперь придется сокращать сроки ремонтов, посмотрим, как это скажется на стабильности работы блоков. Если что-то сломается, будет недовырабатка электроэнергии, недополучение выручки и скажется на финансовых итогах компании по итогам года», - резюмировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий.
Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на Украине отключился 25 января из-за срабатывания защиты. В пресс-службе АЭС сообщили, что нарушений безопасной эксплуатации не произошло, последствий для персонала и окружающей природной среды нет.
Всего на Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе.
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