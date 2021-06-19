На Украине отключили один из энергоблоков Хмельницкой АЭС

Второй блок украинской Хмельницкой атомной электростанции отключен от энергосистемы из-за остановки турбопитательных насосов. Сообщение об этом опубликовано на сайте АЭС.

«Из-за отключения двух турбопитательных насосов, энергоблок №2 отключен от энергосети», — отметили на электростанции.

Кроме того, на ХАЭС подчеркнули, что инцидент не отразился на безопасности, и радиационная обстановка находится на соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков уровне.

