На Украине призвали «ставить свечку» после запуска всех блоков АЭС

Ранее компания «Энергоатом» заявила о первом в истории Украины запуске всех пятнадцати энергоблоков атомной электростанции одновременно.

Как отметил Москаль, энергокомпания находится в плачевном состоянии. При этом Украина закупает большую часть ядерного топлива в России, пишет РИА ФАН.

«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и [энергоблоки] не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», — предупредил генерал в эфире телеканала «НАШ».

