На Украине призвали «ставить свечку» после запуска всех блоков АЭС
Атомная энергетика Украины находится в плачевном состоянии, а одновременный запуск всех энергоблоков АЭС в стране может грозить последствиями. Об этом заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.
Ранее компания «Энергоатом» заявила о первом в истории Украины запуске всех пятнадцати энергоблоков атомной электростанции одновременно.
Как отметил Москаль, энергокомпания находится в плачевном состоянии. При этом Украина закупает большую часть ядерного топлива в России, пишет РИА ФАН.
«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и [энергоблоки] не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», — предупредил генерал в эфире телеканала «НАШ».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,9 млн+124 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+621 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 130 / сут.
- На Украине призвали «ставить свечку» после запуска всех блоков АЭС
- Назван самый дорогой город России для жизни
- СМИ сообщили об учениях «Сбера» на фоне угрозы технологических санкций США
- В Генпрокуратуре предложили аннулировать ошибочные штрафы с дорожных камер
- Милонов попал в санкционный список Польши
- На Украине потребовали детальной информации об отводе части российских войск от границы
- Посольство РФ: Москва не собирается «пятиться назад» из-за угрозы американских санкций
- СМИ: США выступают за отмену визита Болсонару в Москву
- Инфекционист прокомментировал отрицательные ПЦР-тесты у инфицированных коронавирусом
- СМИ: США получили от России ответ на отправленные предложения по безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru