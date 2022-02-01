На Украине призвали «ставить свечку» после запуска всех блоков АЭС

Атомная энергетика Украины находится в плачевном состоянии, а одновременный запуск всех энергоблоков АЭС в стране может грозить последствиями. Об этом заявил бывший глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль.

На БелАЭС загрузили ядерное топливо в реактор второго энергоблока

Ранее компания «Энергоатом» заявила о первом в истории Украины запуске всех пятнадцати энергоблоков атомной электростанции одновременно.

Как отметил Москаль, энергокомпания находится в плачевном состоянии. При этом Украина закупает большую часть ядерного топлива в России, пишет РИА ФАН.

«Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и [энергоблоки] не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле», — предупредил генерал в эфире телеканала «НАШ».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаАЭСУкраина
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