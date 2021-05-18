«Только с неба». Энергосистеме Украины предрекли коллапс без поставок из России
Россия поставляла Украине электроэнергию практически по дружбе, и для Киева эти поставки были спасением, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Намерение Украины прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии может привести к коллапсу энергосистемы этой страны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Ранее с такой инициативой выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Все последние годы импорт из России носил исключительно дружественный характер, когда энергосистема Украины оказывалась в критическом состоянии и просто рухнула бы без дополнительной энергии извне. На этом, наверное, зарабатывают какие-то трейдеры из Украины, но у России нет никакого экономического стремления поставлять эти несколько сотен мегаватт, при том что объем генерации нашей энергосистемы составляет больше 200 тысяч мегаватт», - сказал Пикин.
По его словам, Украине негде брать дополнительную электроэнергию, кроме как в соседних странах.
«Украине больше неоткуда включить энергию, кроме как из соседних государств – России и Белоруссии. С Европой они не синхронизированы, и Европа им поставить электроэнергию не может. Только с неба, видимо, методом Теслы (выдающийся ученый и изобретатель Никола Тесла проводил опыты по беспроводной передаче энергии на расстояния по воздуху – прим. НСН)», - пояснил директор Фонда энергетического развития.
При этом Пикин уверен, что заявление министра Галущенко исключительно политическое.
«Это чисто политическое заявление. Вы спросите любого энергетика Украины, он скажет, что они не готовы отказываться, поскольку две энергосистемы работают в режиме перетоков энергии в одну и другую сторону. В отличие от политиков, у энергетиков нет границ. Очевидные перетоки энергии в сторону Украины были в последние годы, когда это технологически требовалось и была критическая ситуация. Это случаи, когда у них угля не было из-за Донбасса, когда останавливались отдельные блоки АЭС. В январе энергосистема Украины была на грани коллапса, мы помогли. Если бы тогда не было электроэнергии из России, Украина получила бы риск веерных отключений по всей стране», - заключил собеседник НСН.
Минэнерго Украины сообщило во вторник, что глава министерства Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.
«Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», - говорится в письме министра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 183 / сут.
Умерли
117 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 972 / сут.
- Прототип цифрового рубля создадут к концу 2021 года
- Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах Украины
- Блинкен: США нацелены на стабильные и предсказуемые отношения с РФ
- В Центробанке оценили возможность отключения России от SWIFT
- Госдума поддержала законопроект об эвакуации граждан из зоны ЧС по первому требованию
- Верховная рада уволила главу Минздрава Украины
- Военнослужащего задавили грузовиком на КПП в подмосковной воинской части
- СМИ: Учения НАТО в Европе были отработкой конфликта с Россией
- Посольство России в Северной Македонии подтвердило высылку российского дипломата
- МИД РФ назвал условие для проведения министерской встречи «ближневосточного квартета»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru