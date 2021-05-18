«Только с неба». Энергосистеме Украины предрекли коллапс без поставок из России

«Все последние годы импорт из России носил исключительно дружественный характер, когда энергосистема Украины оказывалась в критическом состоянии и просто рухнула бы без дополнительной энергии извне. На этом, наверное, зарабатывают какие-то трейдеры из Украины, но у России нет никакого экономического стремления поставлять эти несколько сотен мегаватт, при том что объем генерации нашей энергосистемы составляет больше 200 тысяч мегаватт», - сказал Пикин.

По его словам, Украине негде брать дополнительную электроэнергию, кроме как в соседних странах.

«Украине больше неоткуда включить энергию, кроме как из соседних государств – России и Белоруссии. С Европой они не синхронизированы, и Европа им поставить электроэнергию не может. Только с неба, видимо, методом Теслы (выдающийся ученый и изобретатель Никола Тесла проводил опыты по беспроводной передаче энергии на расстояния по воздуху – прим. НСН)», - пояснил директор Фонда энергетического развития.

При этом Пикин уверен, что заявление министра Галущенко исключительно политическое.

«Это чисто политическое заявление. Вы спросите любого энергетика Украины, он скажет, что они не готовы отказываться, поскольку две энергосистемы работают в режиме перетоков энергии в одну и другую сторону. В отличие от политиков, у энергетиков нет границ. Очевидные перетоки энергии в сторону Украины были в последние годы, когда это технологически требовалось и была критическая ситуация. Это случаи, когда у них угля не было из-за Донбасса, когда останавливались отдельные блоки АЭС. В январе энергосистема Украины была на грани коллапса, мы помогли. Если бы тогда не было электроэнергии из России, Украина получила бы риск веерных отключений по всей стране», - заключил собеседник НСН.