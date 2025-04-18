Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тысяч военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 225 военнослужащих, артиллерийское орудие и четыре миномёта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 005 военнослужащих, 410 танков, 334 БМП и 307 БТР, 2 278 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 28 пусковых установок ЗРК, 125 станций РЭБ, 12 РЛС ПВО и 2 740 автомобилей.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что поддерживает идею создания в регионе монумента погибшим журналистам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru