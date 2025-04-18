В МВД заявили, что из-за VPN может заблокироваться банковское приложение
Использование VPN может стать причиной блокировки банковского приложения. Об этом со ссылкой на Управленик по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщает сайт aif.ru.
В полиции пояснили, что это связано с функцией VPN по изменению IP-адреса. Приложение банка может расценить это как попытку войти в личный кабинет другого человека.
«Банк не может определить, кто именно выполняет операцию, что чревато блокировкой. Для того чтобы снять её, придётся обращаться в отделение банка», - указали в ведомстве.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что за январь-март 2025 года в РФ было заблокировано или удалено более 12 тысяч материалов, рекламирующих VPN-сервисы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru