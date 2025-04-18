Беспилотные автомобили могут быть выведены на дороги РФ к 2027 году
Беспилотные автомобили могут быть выведены на дороги общего пользования в России к 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
В ведомстве указали, что была разработана «Дорожная карта» по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. Главной целью является создание единых правил и инфраструктуры для безопасного использования машин без водителя.
«Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта», - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на российских дорогах успешно прошли тесты беспилотных грузовиков, однако требуется «доработать технологии и согласовать правила».
Ранее замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов дал старт движению беспилотных грузовиков по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), сообщает RT.
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