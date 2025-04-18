Умер озвучивавший Челентано и Бельмондо актер дубляжа Панков
Известный советский и российский актёр, мастер дубляжа Рудольф Панков умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает объединение «Русский дубляж».
Панков родился 17 сентября 1937 года в Наро-Фоминске. В 1961 году он окончил ВГИК, после чего сразу начал работу в сфере дубляжа на киностудии имени Горького.
Голосом Панкова говорят Адриано Челентано («Блеф», «Укрощение строптивого»), Жан-Поль Бельмондо («Профессионал»), Дэвид Суше (Эркюль Пуаро, телесериал «Пуаро Агаты Кристи»), Иэн Маккеллен (Магнито, «Люди Икс 2»), Энтони Хопкинс (Один, «Тор») и другие.
Также Панков озвучил Артура Уизли во франшизе «Гарри Поттер».
Ранее на 75-м году жизни умер актёр и режиссёр дубляжа Владимир Герасимов, сообщает RT.
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