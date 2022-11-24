«Норма и преступление»: Как прошло срочное заседание Совбеза ООН

В нарушение всех правил по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Из нового – только статистические итоги минувшего дня: «11 областей были полностью обесточены». Остальные заявления не содержали ничего нового. В частности, украинский лидер вновь потребовал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН, а на решения накладывать вето.

«Государство-террорист (по мнению Украины — прим. НСН) не может участвовать ни в каких голосованиях относительно своей агрессии и террора, это тупик», - заявил Зеленский.

Правда, Зеленский промолчал, что в момент его выступления украинские военные вели обстрел Донецка.

«Били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений - преступлением перед человечностью», - цитирует экс-посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника ТАСС.