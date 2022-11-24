«Норма и преступление»: Как прошло срочное заседание Совбеза ООН
Зеленский хочет лишить Россию права голоса в Совбезе ООН, а Небензя потребовал от Киева занять реалистичную позицию на переговорах и разоблачил очередные фейки.
Срочное заседание Совета безопасности ООН прошло в ночь с 23 на 24 ноября. Предвестником стали новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые привели к отключению электричества, отопления и водоснабжения в половине регионов (к слову, Минобороны РФ об ударах по инфраструктуре 23 ноября не отчитывалось).
В нарушение всех правил по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Из нового – только статистические итоги минувшего дня: «11 областей были полностью обесточены». Остальные заявления не содержали ничего нового. В частности, украинский лидер вновь потребовал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН, а на решения накладывать вето.
«Государство-террорист (по мнению Украины — прим. НСН) не может участвовать ни в каких голосованиях относительно своей агрессии и террора, это тупик», - заявил Зеленский.
Правда, Зеленский промолчал, что в момент его выступления украинские военные вели обстрел Донецка.
«Били не по инфраструктуре двойного назначения, а по жилым домам. Пока по его приказу совершались обстрелы города с многотысячным населением, он обвинял Россию в преступлениях против человечности. Как он разделяет, что для украинских боевиков является нормой, а для российских подразделений - преступлением перед человечностью», - цитирует экс-посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника ТАСС.
После Зеленского выступили с заявлениями не выдерживающими никакой критики представители других стран. Так, представитель Албании уверен, что ДНР и ЛНР якобы обстреливают российские военные, посол США считает, что Россия хочет подчинить Украину через атаки на энергообъекты, а постпред Мексики и вовсе отстал от новостной повестки. В частности, он обвинил Россию в падении ракет в Польше - и тут, как говорится, без комментариев.
С фейками пришлось бороться постпреду России Василию Небензе. Он хоть и опоздал на заседание, войдя в зал во время выступления Зеленского, но ничего действительно важного не пропустил.
«В ходе специальной военной операции нам приходится иметь дело не только с формированиями киевского режима, но и оказывающими ему военную поддержку странами НАТО, которые ведут с Россией прокси-войну. Для ослабления и уничтожения военного потенциала противников высокоточным оружием наносятся удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры, которая используется для снабжения украинских частей», - объяснил Небензя.
России, по словам дипломата, будет продолжать спецоперацию до тех пор, пока Киев не займет реалистичную позицию.
«Которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО», - подчеркнул Небензя.
С 10 октября российские войска ведут удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин отмечал, что удары наносятся высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
Одновременно со взрывами на объектах инфраструктуры по всей Украине 23 ноября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о планируемом наращивании поставок высокоточного оружия для ВС РФ. «Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», - пообещал он через Telegram.
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