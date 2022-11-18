Шмыгаль: Украина потеряла около половины энергосистемы страны

Украина потеряла около половины всей энергосистемы страны из-за ракетных ударов Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, предает РИА Новости со ссылкой на видео размещенное на YouTube-канале кабмина Украины.

Украинский премьер-министр отметил, что только 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет.

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«В этих условиях, конечно, мы нуждаемся в дополнительной поддержке от наших европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и в сфере дополнительных финансовых ресурсов для покупки дополнительных объемов газа, а также для другой поддержки энергетического сектора», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные Силы России подвергают ударам инфраструктуру, имеющую прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрРакетный УдарЭнергетикаУкраина
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