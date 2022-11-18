Шмыгаль: Украина потеряла около половины энергосистемы страны

Украина потеряла около половины всей энергосистемы страны из-за ракетных ударов Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, предает РИА Новости со ссылкой на видео размещенное на YouTube-канале кабмина Украины.

Украинский премьер-министр отметил, что только 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет.