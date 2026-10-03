«Читай-город»: Продажи подарочных сертификатов перед Днем учителя выросли на 30%
В преддверии Дня учителя в книжных магазинах сети «Читай‑город» заметно вырос спрос на подарочные сертификаты — их продажи увеличились на 30% по сравнению с неделей ранее. Такую информацию предоставили НСН в пресс‑службе сети.
Согласно данным анализа спроса, в сентябре текущего года продажи ежедневников в магазинах сети поднялись на 28% относительно августовских показателей. В пресс‑службе уточнили, что исследование проводилось в рамках подготовки к празднованию Дня учителя.
Статистика использования подарочных сертификатов за прошлый год демонстрирует, что в течение двух недель после праздника покупатели чаще всего приобретали книги и товары, полезные для работы. Особенно активно росла популярность литературы в категории «Психология и саморазвитие» — продажи в этой группе увеличились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также зафиксирован рост спроса на детскую литературу — на 27%.
Коммерческий директор объединённой розничной сети «Читай‑город — Буквоед» Инна Касенова отметила, что к Дню учителя традиционно повышается интерес к презентабельным ежедневникам, изданиям по искусству, календарям и подарочным сертификатам. По её словам, особой популярностью пользуются подарочные издания классики: люди стремятся выбрать для учителей подарки, которые будут не только приятными, но и полезными.
Ранее стало известно, что в преддверии выхода десятисерийной экранизации культовой повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» резко вырос интерес к книге, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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